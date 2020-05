Famílias vítimas do incêndio no Educandos recebem último lote de indenizações

Manaus – O governador Wilson Lima acompanhou o início, nesta quinta-feira (28/05), na sede da Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab), do pagamento do terceiro e último lote de indenizações a 138 famílias vítimas do incêndio ocorrido em dezembro de 2018, no bairro do Educandos. Com o pagamento, programado para hoje e amanhã (29/05), o Governo do Estado totaliza 427 famílias indenizadas e R$ 11,3 milhões em recursos estaduais disponibilizados para essa finalidade.

“Eu acompanhei a situação do bairro Educandos e hoje estou tendo aqui a oportunidade de estar com os secretários e com a Defensoria Pública concretizando o pagamento dessas indenizações. Isso significa respeito e cidadania para essas pessoas, é um acalento num momento de pandemia, num momento em que as pessoas perderam empregos, sua renda. Aqui cumprimos mais uma vez o nosso compromisso com o social”, afirmou o governador.

Neste lote, serão 72 contemplados com cheques-moradia no valor de R$ 35 mil, nove proprietários não moradores receberão R$ 15 mil cada e 57 inquilinos/cedidos beneficiados receberão auxílio-moradia no valor de R$ 6 mil.

A assinatura do Termo de Recebimento e Recibo pelas famílias acontece na sede da Suhab (alameda Cosme Ferreira, 7.600, Coroado III), em horários previamente agendados, para evitar aglomerações. A lista dos beneficiados está disponível no site www.suhab.am.gov.br.