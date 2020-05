Globo contrata Rafa Kalimann para ser a nova Grazi Massafera

Está nascendo uma estrela em plena pandemia. A Globo contratou ontem (27) a ex-BBB Rafa Kalimann e vai investir pesado na influenciadora digital de 27 anos para transformá-la em protagonista de produções de teledramaturgia, assim como fez com Grazi Massafera em 2005. A vice-campeã de BBB20 vai estrear no Globoplay como ela mesma e, depois, como atriz de obras de ficção, também na plataforma de streaming. “Esse é um dos momentos mais importantes da minha vida”, diz ela.

A Globo traçou para Rafa “um plano de desenvolvimento de formação artística com renomados profissionais para os próximos meses”, de acordo com nota da emissora. Entre eles, estão uma fonoaudióloga e um diretor de teatro.

O streaming da Globo decidiu investir em Rafa por causa de seu carisma, presença no vídeo que apresentou no BBB, além do fato de ela já ter frequentado cursos de interpretação. Ela entrou no reality show com 3 milhões de seguidores no Instagram. Saiu com 12,3 milhões (hoje, já tem 15,7 milhões). Embaixadora da ONG Missão África e madrinha do Hospital de Câncer de Goiás, prometeu doar o prêmio de R$ 150 mil para o combate ao novo coronavírus.

A emissora vê em Rafa um potencial de desenvolvimento artístico parecido ao que visualizou em Grazi Massafera logo após o BBB5, no qual a então miss foi igualmente segunda colocada. Após estudar na Oficina de Atores da Globo, Grazi ganhou um papel de coadjuvante em 2006, em Páginas da Vida, novela das nove de Manoel Carlos. Apesar do início sofrível, a Globo não desistiu. Ela só estourou mesmo em 2015, como uma drogada em Verdades Secretas, papel que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional.