Amazonas recebe doação de 21 mil itens de EPIs e 12 mil copos de água mineral da Águas de Manaus

O Governo do Amazonas recebeu, nesta sexta-feira (29/05), 33 mil itens, entre Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e copos de água. A doação foi feita pela concessionária Águas de Manaus e entregue na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema). O material vai ser distribuído pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) para as unidades da rede estadual, como ajuda no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Foram doados pela Águas de Manaus 10 mil pares de luvas de procedimento, 6 mil máscaras cirúrgicas, 2,5 mil máscaras N95, além de 2,5 mil aventais de manga longa e 12 mil copos de água. O secretário-executivo da Susam, Marcellus Câmpelo, acompanhou a doação na sede da Cema e ressaltou a responsabilidade social das empresas no combate ao Covid-19.

“A pandemia trouxe muitas lições para todos nós, como cidadãos e como gestores públicos, e também um grande sentimento de responsabilidade social nas empresas. É um momento de união e recebemos a doação com muita gratidão, com muito respeito, com muita admiração à empresa Águas de Manaus, que muito apropriadamente fez esse gesto de apoio”, disse o secretário.

De acordo com o diretor-executivo da Águas de Manaus, Luiz Couto, a empresa busca minimizar os impactos do novo coronavírus com diversas ações pelo País, entre elas, a doação realizada na tarde desta sexta. “A empresa Aegea, da qual nós pertencemos, está fazendo uma série de doações pelo Brasil de itens de EPI”, completou.

O coordenador da Cema, Rafael Poloni, também agradeceu a doação e disse que uma corrente tem sido feita por toda a sociedade. Segundo ele, a Cema recebe doações diariamente e todo o material é distribuído para as unidades de saúde a fim de ajudar no combate ao Covid-19.