Covid-19 afetou Balança Comercial do Amazonas em abril

Amazonas – A Balança Comercial do Amazonas foi afetada, em abril, pela pandemia da Covid-19, que provocou o fechamento de fábricas fornecedoras de componentes em países da Ásia e Europa. A crise sanitária também causou a diminuição das atividades no Polo Industrial de Manaus (PIM), o que levou à redução das importações em cerca de 21,14%, na comparação com abril de 2019, e em 21,79%, na comparação com março de 2020.

As importações do Amazonas no mês passado totalizaram US$ 686,28 milhões, o equivalente a 5,91% de participação nas importações do Brasil.

A China se manteve como principal origem das importações do Amazonas, com o valor de US$ 301,05 milhões, o que representa a participação de 43,87% nas importações. Os Estados Unidos vêm em seguida, com US$ 65,81 milhões, o equivalente a 9,59% do total. O principal produto importado da China foram Partes para Aparelhos de Radiodifusão e Gravação, com participação de 34,62% dos produtos importados desse país, enquanto dos Estados Unidos se destaca o Estireno, equivalente a 22,86% das transações oriundas desse país.

O saldo negativo da balança em abril de 2020 diminuiu 22,34%, na comparação com abril de 2019, e teve diminuição de 20,87%, em relação a março de 2020. Isso foi motivado pela redução das importações e das exportações.

Apenas as exportações cresceram na comparação com abril de 2019 (1,03%). Os valores exportados em abril de 2020 alcançaram a cifra de US$ 45,07 milhões.

Em abril, os principais destinos das exportações do Amazonas foram Venezuela e Colômbia, equivalentes a 40,15% do total. O principal produto exportado para a Venezuela foi o óleo de soja (US$ 3,30 milhões), o equivalente a 30,26% das exportações para aquele país. Para a Colômbia, o principal produto exportado foram Preparações Alimentícias (US$ 5,40 milhões), o que representou 75,37% das exportações para este país.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jório Veiga, é esperado que o desempenho da economia como um todo venha a ser comprometido com a crise global causada pela pandemia. “Ainda não temos como dimensionar os eventuais prejuízos, mas o Governo está atuando para dar suporte às empresas nesse momento, e assim garantir manutenção de empregos no mercado local”, disse o secretário.