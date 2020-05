Em Manacapuru, comunidades ribeirinhas e rurais recebem cestas básicas e máscaras

Manacapuru – Ampliando as ações do Governo do Amazonas para o interior, a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) entregou, na manhã desta sexta-feira, 29 de maio, duzentas cestas básicas e duzentas máscaras de tecido em quatro comunidades, sendo duas ribeirinhas e duas em ramais, no município de Manacapuru (distante 84 quilômetros de Manaus). A ação faz parte da política pública estadual de enfrentamento e prevenção à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A secretária Maricília Costa destaca a assistência aos ribeirinhos como prioridade na gestão da Seas, principalmente como forma de enfrentamento à Covid-19, doença que está modificando profundamente a dinâmica das comunidades no interior do Estado. “Esta ação segue as determinações do governador Wilson Lima, que sabe das dificuldades das famílias de comprar produtos da cesta básica. Então, esse apoio é muito importante para suprir as carências alimentares dos ribeirinhos. Representa um complemento à ajuda financeira que está vindo tanto do Governo Federal quanto do Governo do Estado em forma de auxílio emergencial”, frisou a titular da Seas.

Sensibilização – Durante a doação das cestas básicas, aconteceu também um trabalho de sensibilização quanto à importância do uso de máscaras de tecido junto à população ribeirinha das localidades contempladas – Comunidade São Sebastião (Ilha do Marrecão), Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Costa do Cabaleana) e ramais Nova Esperança e Rei David.

A secretária executiva da Seas, Michelle Bessa, explicou, durante suas falas nas comunidades, sobre a importância do uso do acessório a essas populações tradicionais, uma vez que o coronavírus modificou a realidade de todos. “Esse trabalho de conscientização é muito necessário para evitar tanto a contaminação quanto a disseminação do novo coronavírus. É uma forma simples e barata de se proteger e proteger os outros”.