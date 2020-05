No Instagram, CMPM chama o coronavírus de “vírus chinês”

View this post on Instagram

Durante os dois meses em que nosso País sofre com os efeitos da pandemia do Vírus Chinês, o Ten Ramom, que atua como Chefe de Manutenção do CMPMI-Sede, viu esse senário como oportunidade para que os trabalhos de manutenção que estavam pendentes fossem realizados, afim de que possamos receber os nossos alunos no retorno, em breve, com salas de aulas dignas. O Ten Ramom tem trabalhado diuturnamente, recuperando as pinturas, fiações e tetos de salas de aulas, concertando portões e recuperando banheiros, e que na maioria das vezes, no afã de ver a escola em condições no mínimo dignas de receber nossos valorosos alunos, contribui do próprio bolso, para compra de materiais necessários para o reparo, pinturas, tomandas, lâmpadas, etc. como ocorreu na Subunidade e agora está realizando serviços de reparos nas instalações da Sede. A direção do CMPM I se sente honrada por ter em seu efetivo um militar exemplar e com imensa satisfação e senso de justiça vem externar as merecidas menções elogiosas a esse Policial Militar por todo empenho, dedicação e, acima de tudo comprometimento com o serviço Policial Militar, executando assim um excelente desempenho notável pela sociedade amazonense, autoridades civis e militares do Estado. Nossa continência!