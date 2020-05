Repórter da CNN desmaia após reportagem em Manaus

Manaus – A repórter da CNN Brasil em Manaus Luciene Kaxinawá passou mal após uma entrada ao vivo na quinta-feira (28). Ela apresentou sinais de mal-estar enquanto falava ao vivo no telejornal comandado por Reinaldo Gottino e Daniela Lima.

Quando já não estava mais no ar, Luciene desmaiou e foi socorrida pela equipe que a acompanhava.

De acordo com a CNN, a repórter passa bem. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Uol, Kaxinawá é a primeira repórter indígena da CNN.

Nascida em Rondônia, trabalhou durante sete anos na Rede Amazônica, que transmite a programação da Globo para cinco Estados da região Norte.

A profissional faz parte da tribo dos Kaxinawás, que habitam as regiões de floresta tropical do Brasil e do Peru.