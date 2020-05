Amazonas recebe mais de 3 mil equipamentos de proteção doados pela iniciativa privada

O Hospital Delphina Aziz, referência em casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, informou na manhã deste sábado (30/05) o recebimento de novas doações feitas por empresas do setor privado. Ao todo, foram entregues 3 mil máscaras de TNT, 150 protetores faciais em acetato e 56 máscaras modelo “snorkeling”. Além disso, a unidade recebeu 50 kits de composto de mel e lanches como forma de agradecimento aos profissionais da área de Saúde.

A empresa Stamptron – HotFix e Sacolas entregou as máscaras de TNT, que foram distribuídas entre os funcionários, para uso fora do ambiente hospitalar. O lote de protetores faciais foi doado pela Green Imperial, empresa do segmento de bijuterias. A Associação Expedicionários da Saúde (EDS) foi a responsável pela entrega das máscaras modelo “snorkeling”.

Solidariedade – De acordo com Hospital Delphina Aziz, desde o início da pandemia do novo coronavírus no estado, várias empresas se solidarizaram com os serviços prestados pelos profissionais de saúde, atuantes na linha frente ao combate da doença. Com isso, além da entrega de equipamentos de proteção individual (EPIs) e produtos de higienização, alguns passaram a doar lanches, como forma de apoiar e reconhecer os serviços prestados por estes profissionais.

O NaOca restaurante fez uma nova entrega de kits de lanches. Anteriormente, já havia doado pizzas à unidade hospitalar. Caixas de isopor com sorvetes de copinho de diversos sabores, acompanhados de bilhetes de agradecimento aos profissionais de saúde, foram doadas pela Gusta+ Gelateria. O hospital recebeu, ainda, 50 kits de composto de mel, entregues pela Feira de Mel – Flor do Amazonas, que faz parte das feiras de produtos regionais promovidas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

FOTOS: Divulgação