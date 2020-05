Governo do Amazonas revitaliza escola em Autazes

Autazes– O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, finalizou os trabalhos de revitalização da Escola Estadual Maria Emilia Mestrinho de Medeiros Raposo (GM3), localizada no município de Autazes, a 113 quilômetros de Manaus. A ação beneficiará mais de 2 mil estudantes dos ensinos Fundamental e Médio, em três períodos (manhã, tarde e noite).

Segundo a secretária executiva adjunta do Interior, Ana Maria Araújo, os trabalhos iniciaram durante o mês de abril e foram finalizados em maio. “O governador Wilson Lima já havia visitado esta unidade escolar e garantido os serviços de manutenção. Nós, enquanto Secretaria de Educação, acompanhamos todos os trâmites para garantir que a revitalização fosse realizada de forma efetiva, a fim de proporcionar aos professores e alunos um ambiente seguro e confortável”, destacou Ana Maria.

O investimento foi em torno de R$ 300 mil. As revitalizações fazem parte do extenso calendário do Departamento de Infraestrutura (Deinfra) da Secretaria de Educação e incluem pintura geral, recuperação da estrutura e das áreas elétricas e hidráulicas da unidade escolar. Os trabalhos aconteceram durante a suspensão das aulas por conta da pandemia.

De acordo com a coordenadora regional de Autazes, Rosana Costa de Oliveira, a escola possui 42 turmas de Ensino Mediado por Tecnologia na zona rural. “A sensação é de respeito, responsabilidade e compromisso com os estudantes. Nossa instituição é uma das maiores do município e alcança os alunos da zona rural, permitindo a eles o acesso à educação de qualidade em um espaço saudável”, ressaltou Rosana.