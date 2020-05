Saiba quais medidas adotadas pelos shopping de Manaus para reabertura

Manaus – Os shoppings da capital se preparam para iniciar a reabertura gradual na próxima segunda-feira, 1 de junho, após o anúncio do Decreto Governamental nº 42.330, de 28 de maio de 2020, que contempla lojas e templos religiosos no primeiro ciclo de abertura do comércio de serviços não essenciais.

Os centros comerciais funcionarão em média oito horas por dia, das 12 às 20h. O uso de máscaras faciais se torna obrigatório. Entre as medidas anunciadas pelos estabelecimentos estão o uso de câmaras termográficas, aferição de temperatura, pontos de álcool em gel e redução de 50% da capacidade de público.

Estarão funcionando, neste primeiro momento, as lojas de artigos esportivos, para casa, de vestuário, acessórios e calçados; de móveis e colchões; joalherias e relojoarias; artigos médicos e ortopédicos; petshops, agências de turismo, publicidades e afins e de variedades.

Confira as medidas anunciadas de cada shopping:

Sumaúma Park Shopping

O shopping Sumaúma funcionará de 12h às 20h e, desenvolveu protocolos específicos como: sanitização, limpeza e higienização constantes, além de medidas de distanciamento, incremento dos pontos de álcool em gel e maior circulação do ar. Além disso, será disponibilizado ponto de aferição de temperatura para funcionários e clientes (das 11h30 às 19h30), diariamente, próximo à Praça de Eventos (Piso Arara). Pessoas do grupo de risco devem evitar a circulação no local.

Amazonas Shopping

O Amazonas Shopping abrirá das 12h às 20h. Lojas satélites e quiosques têm horário opcional das 12h às 14h até 14 de junho. Os serviços essenciais, que já estavam funcionando – lotéricas, farmácias, supermercado e bancos – continuam adotando o mesmo horário. Os demais serviços abrirão de acordo com a orientação dos órgãos competentes. Os bares e restaurantes continuarão funcionando na modalidade delivery.

Dentre as medidas implementadas estão a instalação de câmeras infravermelhas nas entradas, para medição da temperatura corporal, dispensers de álcool em gel com acionamento pelo pé, marcação de espaços para garantir o distanciamento entre as pessoas, inclusive nas escadas rolantes.

Shopping Ponta Negra

O Shopping Ponta Negra irá disponibilizar totens explicativos dos protocolos adotados em todos os pontos de contato com os clientes. O estacionamento funcionará apenas com 50% da ocupação, conforme determina o decreto 42.330, de 28 de maio de 2020. Os serviços de Valet estão temporariamente suspensos.

Entre as medidas está a adoção de câmeras termográficas, que ficarão localizadas em pontos estratégicos do shopping. O equipamento fará a medição da temperatura corporal de quem entrar no shopping. Ficarão impossibilitados de acesso todos que registrarem temperatura superior à 37,5°.

Haverá intensificação da rotina de higienização, incluindo sanitização com ozônio, e a disponibilização de totens com dispenser de álcool em gel 70% em todas as entradas, halls, praças, acessos das escadas rolantes, praça de alimentação e áreas de maior movimento. Também será obrigatório o uso de máscaras de proteção.

Manaus Plaza Shopping

O horário de funcionamento será das 14h às 20h, de segunda a domingo. As lojas essenciais seguem de 8h às 20h. O empreendimento passou por uma desinfecção e continua seguindo outras medidas de prevenção e combate ao coronavírus. O uso de máscara será obrigatório para acessar o mall.

Manauara Shopping

O funcionamento será de 12h às 20h, diariamente, com abertura de lojas que atendem ao plano gradual do governo do Amazonas para a retomada das atividades econômicas na capital, e atenção especial ao fluxo de pessoas, que está estipulada em 50% da capacidade de público.

O uso de máscaras será obrigatório para colaboradores, inclusive prestadores de serviço, funcionários das lojas e clientes, também obedecendo a decretos estadual e municipal. Haverá medição de temperatura obrigatória para todos que trabalham no shopping.