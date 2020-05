Amazonas registra mais 818 casos de coronavírus e amplia estatísticas do boletim

Covid-19 – O Amazonas registrou 818 novos casos, neste domingo (31/05), totalizando 41.378 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). A partir desta edição, o boletim passa a apresentar dados detalhados de hospitalização, óbitos, casos confirmados e a evolução diária da doença no Amazonas, especificando os índices da capital e do interior por data.

A partir dos dados sociodemográficos é possível traçar a dinâmica da pandemia no Amazonas com mais precisão, conforme aponta a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Costa Pinto.

“Quando divulgamos os números absolutos, sem os detalhamentos, a impressão que dá, ao olhar os dados acumulados, é que continuamos com uma subida constante. Nós agora temos gráficos adicionais: além da curva de casos e de óbitos acumulados, teremos também as hospitalizações por Covid no estado, em Manaus e no interior. A partir deles conseguimos perceber claramente a redução”, explica.

A titular da FVS-AM assinala que houve, nas últimas duas semanas, uma redução de 50% no número de hospitalizações. “Trabalhamos também dados sociodemográficos, em que nós avaliamos o isolamento social, a população maior de 60 anos, que são os mais suscetíveis de agravar, a proporção de indígenas e a distância para a capital”, complementa.

A metodologia utilizada pela FVS-AM foi desenvolvida a partir de uma proposta do Ministério da Saúde (MS), posteriormente validada por pesquisadores do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pelo Departamento de Epidemiologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde, a Fundação adaptou um modelo do Ministério da Saúde para uma matriz de risco para monitorar os casos em Manaus e nos 61 municípios do interior.

“A nossa matriz de risco se baseia em dados brutos, mas também em taxas que levam em conta o risco da população. Nós queremos ver a velocidade de progressão dos casos analisando os casos graves, as variações de casos de Covid-19 positivos, a variação de óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave e a variação de óbitos por Covid“, explica Rosemary.

Boletim – De acordo com o boletim divulgado neste domingo, foram confirmados por exame laboratorial mais cinco óbitos pela doença, todos ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.052 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus deste sábado (30/05), foram registrados 38 sepultamentos, sete óbitos domiciliares e uma cremação.

O boletim aponta que 5.698 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 33.140 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.

Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 488 pacientes internados, sendo 302 em leitos clínicos (42 na rede privada e 260 na rede pública) e 186 em UTI (63 na rede privada e 123 na rede pública).

Há ainda outros 406 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 284 estão em leitos clínicos (64 na rede privada e 220 na rede pública) e 122 estão em UTI (24 na rede privada e 98 na rede pública).

Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas de informação: e-SUS notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). Em Manaus, foram notificados 48.042 casos, enquanto no interior do Estado o número chega a 40.682.

Na edição do sábado (30/05), o boletim informou um total de 54.308 casos notificados em Manaus por conta de uma duplicidade de alguns óbitos, quantitativo que já está incluso no número de notificados. O valor correto dos casos notificados em Manaus no sábado foi de 47.620.

Ocupação de leitos – De acordo com números consolidados pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) neste sábado (30/05), a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid era de 71%, e a taxa de UTI não-Covid era de 69%.

Em relação aos leitos clínicos Covid, a taxa de ocupação estava em 46% neste sábado; já os leitos não-Covid registravam 56% de ocupação.

Municípios – Dos 41.378 casos confirmados no Amazonas até este domingo, (31/05), 18.293 são de Manaus (44,21%) e 23.085 do interior do estado (55,79%).

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados. Manacapuru tem 2.350 casos, seguido de Coari (1.956), Tefé (1.835), São Gabriel da Cachoeira (1.808), Parintins (1.300), Tabatinga (899), Benjamin Constant (831), Itacoatiara (814), Santo Antônio do Içá (714), Maués (681), Careiro Castanho (674), Iranduba (648), Autazes (559), Rio Preto da Eva (523), Barcelos (467), Presidente Figueiredo (452), São Paulo de Olivença (433), Boca do Acre (406), Tapauá (382), Anori (355), Itapiranga (345), Amaturá (300), Barreirinha (287), Tonantins (268), Fonte Boa (264), Beruri (251), Alvarães (235), Borba (233), Carauari (217), Urucará (213).

A lista tem ainda Novo Aripuanã (187), Anamã (187), Eirunepé (157), Novo Airão (143), Urucurituba (139), Silves (132), Manaquiri (129), Uarini (129), Jutaí (115), Japurá (108), Nova Olinda do Norte (107), Maraã (84), Caapiranga (83), São Sebastião do Uatumã (71), Humaitá (69), Boa Vista do Ramos(67), Manicoré (60), Nhamundá (55), Codajás (52), Careiro da Várzea (51), Lábrea (50), Guajará (42), Juruá (41), Santa Isabel do Rio Negro (39), Canutama (29), Apuí (27), Pauini (15), Atalaia do Norte (13), e Itamarati (4).

Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas sem casos confirmados de Covid-19. As duas cidades registraram apenas casos notificados, que são os casos suspeitos para a doença. São 11 casos notificados em Envira e 17 em Ipixuna. As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e informadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

Óbitos – Entre pacientes em Manaus há o registro de 1.366 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.

Ao todo, 50 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, em um total de 686. A lista inclui Manacapuru (90); Parintins (58); Tabatinga (57); Tefé (54); Coari (54); Itacoatiara (45); Maués (29); Iranduba (23); Benjamin Constant (23); Autazes (22); São Gabriel da Cachoeira (21); Presidente Figueiredo (16); Barcelos (15); Santo Antônio do Içá (14); Careiro Castanho (13); Borba (12); Tonantins (12); São Paulo de Olivença (11); Rio Preto da Eva (11).

Completam a lista Jutaí (9); Fonte Boa (8); Alvarães (8); Nova Olinda do Norte (8); Boca do Acre (6); Amaturá (6); Novo Aripuanã (6); Manaquiri (6); Beruri (5); Novo Airão (5); Itapiranga (4); Silves (4); Tapauá (3); Anori (3); Barreirinha (3); Carauari (2); Urucará (2); Urucurituba (2); Caapiranga (2); Boa Vista do Ramos (2); Manicoré (2); Nhamundá (2); Maraã (1); São Sebastião do Uatumã (1); Careiro da Várzea (1); Codajás (1); Humaitá (1); Guajará (1); Santa Isabel do Rio Negro (1); e Atalaia do Norte (1).