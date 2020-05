Número de pacientes internados por Covid-19 caiu pela metade em maio, diz FVS-AM

Amazonas – A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, aponta alguns indicadores positivos no atual cenário de combate ao novo coronavírus (Covid-19) no Estado do Amazonas, entre eles, a redução do número de internados e de óbitos nesse mês de maio.

A redução do número de internações e óbitos em pacientes com diagnóstico da Covid-19, associada à diminuição de casos agudos confirmados por meio do exame RT-PCR, bem como a ampliação da realização de testes rápidos tanto na capital quanto no interior, além da capacidade de resposta da rede de assistência de saúde do Estado, são indicadores que contribuíram para a decisão de flexibilização gradual anunciada pelo Governo do Estado, cujo primeiro ciclo de abertura tem início nesta segunda-feira (1º/06).

O aumento do número de casos confirmados no estado tem relação com a ampliação da rede de diagnóstico da Covid-19 no Amazonas, o que tem levado os municípios a priorizar a identificação dos casos sintomáticos, seu isolamento e a realização de testes rápidos para comprovação da doença.

“Os números de casos positivos confirmados são importantes, como também outros indicadores, como o número de pacientes internados no Amazonas. No período de 3 a 9 de maio ocorreram 632 internações; já no período de 17 a 23 de maio, foram 339 internações, uma redução de 50%”, explica Rosemary Pinto. A diretora-presidente da FVS-AM destaca que o número é ainda maior em Manaus. “A redução na capital é de 58%. Na semana de 3 a 9 de maio, foram 377 internações; de 17 a 23 de maio, caiu para 156 internações”, completou.

Outro indicador positivo apontado por Rosemary é em relação a óbitos, que também apresentou redução de 20% entre o período de 3 a 17 de maio, quando comparado a 18 a 23 do mesmo mês. “Saiu de 462 pessoas enterradas para 369 óbitos”, informou.