Bolsonaro demite Coronel Menezes da Suframa

Amazonas – Informações de bastidores revelam que o superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes Júnior, foi demitido da autarquia.

O seu lugar deverá ser ocupado pela patente preferida do presidente da República, Jair Bolsonaro, no governo: general.

Dessa maneira, o coronel da Suframa é mais uma vítima do “centrão” no Congresso, que pediu sua cabeça para encaixar outro militar, porém mais simpático ao grupo.

Para não ficar com as mãos abanando, portanto, o padrinho de casamento do presidente da República estaria cotado para assumir a Secretaria Nacional da Amazônia.

Criada em 2019, pelo Ministério do Meio Ambiente, esse órgão ainda não disse a que veio. Igualmente como o Conselho da Amazônia, comandado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão.

Em instante, outros detalhes da demissão, dispensa ou pedido de saída do coronel Menezes.

De acordo com o site O Antagonista, o substituto de Menezes será o general Algacir Polsin, comandante da 4ª Região Militar. (Informação acrescentada às 18h34)