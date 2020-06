Brasil tem 29.937 mortes e 526.447 casos confirmados de covid-19

Covid-19 – O Ministério da Saúde confirmou 623 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Com os dados divulgados pela pasta, na noite desta segunda-feira (1º), o Brasil acumula 29.937 vítimas fatais desde o primeiro registro oficial.

O país segue em 4º em número de óbitos e se aproxima ainda mais da Itália (33.475), em terceiro. Na ponta, de acordo a Universidade Johns Hopkins, estão os Estados Unidos (104.702) e o Reino Unido (39.127).

Em relação aos casos confirmados, as secretarias estaduais e municipais de saúde notificaram 12.247 diagnosticados entre ontem e hoje. Ao todo, 526.447 pessoas foram infectadas com o novo vírus.

País é segundo em número de curados

Segundo estimativas do governo federal, o Brasil alcançou a marca de 211.080 recuperados da covid-19. Com isso, o país ocupa o 2º lugar no ranking de curados em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos (444.758).