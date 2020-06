Em retorno aos trabalhos, Detran realiza mais de 100 agendamentos para de CNH

Amazonas – Começou nesta segunda-feira (1º/06) o agendamento para alguns dos serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) que estavam com atendimento suspenso. Um deles, a renovação da CNH com o aproveitamento da biometria e da foto, foi feito por 117 pessoas, de forma 100% on-line.

“O processo é realizado no Portal de Serviços de Pessoa Física (digital.detran.am.gov.br). Ele (usuário) emite e paga as taxas e já pode ligar para a clínica e marcar o exame. Se o condutor renovou a CNH nos últimos seis anos, as informações biométricas e a foto dele já estão em nosso banco de dados. Nesse caso, o sistema vai aproveitar essas informações automaticamente, sem que ele precise vir ao Detran. Bastando depois agendar para pegar o documento a partir do dia 8”, explicou Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente do Detran-AM.

Nesta segunda também voltou a funcionar o serviço de vistoria para transferência de veículos, feito pelas Empresas Credenciadas de Vistorias (ECVs); e também o serviço de certificação de segurança veicular, feito pelos Institutos Técnicos de Licenciamento (ITLs).

Os agendamentos, iniciados nesta segunda-feira, também já contemplam os serviços presenciais que retornam na próxima semana (08/06), como a vistoria veicular para licenciamentos em atraso. Antes, esse serviço não necessitava de agendamento, mas agora é necessário fazê-lo no site https://digital.detran.am.gov.br/.

“Todos os agendamentos para o atendimento presencial, que começam no próximo dia 8, estão com espaçamento maior para atender às medidas de segurança. Antes o atendimento era feito com espaço de sete minutos, agora será de 20 minutos. Isso vai possibilitar um maior espaçamento, evitando aglomerações”, enfatizou Rodrigo de Sá.

Dia 8 – A partir do dia 8, também já será possível realizar mais serviços relativos à CNH, como 2ª via, transferência de prontuário e inclusão de Atividade Remunerada (EAR) para as categorias B, C, D e E.

No mesmo dia, começam a serem realizadas as provas práticas de direção para as categorias A, C, D e E. As provas da categoria B só retornam no dia 15 de junho.

“A partir do dia 6 de julho serão retomadas as provas teóricas, bem como as aulas práticas e teóricas, no 4º Ciclo”, finalizou o presidente do Detran-AM.