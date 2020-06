Em uma hora, 10 mil máscaras são distribuídas nos terminais de Manaus

Manaus – Máscaras de tecido foram distribuídas nesta segunda-feira (1°) pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), nos cinco Terminais de Integração de Manaus, como medida de prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19). Em uma hora, 10 mil máscaras foram entregues para a população que retornou às atividades.

A ação iniciou às 6h, horário de maior circulação de pessoas, contando com a atuação de 50 servidores da Sejusc na distribuição das máscaras. Os itens de proteção foram feitos pelas profissionais do projeto “Costurando a Esperança, Protegendo Vidas”, desenvolvido pelo Governo do Amazonas para garantir renda para pelo menos 200 costureiras desempregadas, além de ajudar na confecção e distribuição de 1 milhão de máscaras para a população em situação de vulnerabilidade.

Segundo a secretária Caroline Braz, titular da Sejusc, o governador Wilson Lima vem adotando todas as medidas para proteger a população contra o coronavírus.

“Já entregamos também para grupos de Pessoas com Deficiência (PcDs), ribeirinhos, comunidades indígenas, grupos de idosos e LGBTs. Estamos garantindo que a população se proteja no momento que estamos iniciando a reabertura gradual de alguns serviços não essenciais. Isso significa que, mesmo com a abertura, é preciso manter todos os cuidados, não podemos relaxar com a prevenção”, disse a titular da Sejusc.

Uma das pessoas que receberam a máscara foi a permissionária do T5, Elizangela Santos, que destacou a importância da manutenção dos cuidados preventivos em relação ao coronavírus.

“A gente precisa se conscientizar que a população tem que usá-la, não é uma questão de gosto, temos que usar para nos prevenir, e também as pessoas que trabalham conosco. É uma forma de prevenção, mas tem gente que ainda não aderiu. Temos que entender que precisamos usá-la”, disse.

Cuidados importantes – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde recomendam não utilizar as máscaras de tecido por longo tempo (máximo de 3 horas); trocar após esse período e sempre que estiver úmida, com sujeira aparente, danificada ou se houver dificuldade para respirar; higienizar as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70% ao chegar em casa, retirar a máscara e colocar para lavar; repetir os procedimentos de higienização das mãos após a retirada do item de proteção; e não compartilhar a máscara, ainda que ela esteja lavada.