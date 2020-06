Estudantes de Caapiranga e Anamã recebem kits do ‘Merenda em Casa’

Amazonas – Os estudantes da rede estadual dos municípios de Caapiranga e Anamã, na região do Baixo Solimões, começaram a receber os kits do “Merenda em Casa” nesta segunda-feira (1º). Ao todo, mais de 2,7 mil alunos serão beneficiados pelo programa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Os kits de alimentação escolar desembarcaram nas cidades na última semana.

Em Caapiranga, a 134 quilômetros da capital, estudantes de três unidades de ensino receberão o kit, totalizando 1.454 alunos atendidos. São elas: Escola Estadual (EE) Carmina de Castro, EE Justina Pires e EE Hermógenes Saraiva. No interior, diferentemente de Manaus, que contou com um serviço de delivery, o benefício será retirado, pelo próprio pai, responsável ou estudante maior de idade, na unidade de ensino em que o aluno está matriculado.

De acordo com o coordenador regional de Educação, Rômulo Ferreira de Medeiros, a equipe escolar do município adotará todas as orientações de segurança dos órgãos de Saúde durante a distribuição dos kits do “Merenda em Casa”, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Ele reforça que, no momento da entrega, é indispensável o uso de máscara de pano e álcool em gel, além de respeitar a distância mínima entre as pessoas.

Segundo Rômulo, ainda, a população de Caapiranga está ansiosa para o início da distribuição dos alimentos. “Em nosso município, essa merenda chega em excelente momento, em que nossos estudantes e seus familiares poderão melhorar as suas necessidades alimentares.

Toda contribuição é bem-vinda, seja ela econômica, religiosa, social, psicológica, educacional ou política. Receber esse benefício é assegurar que estamos sendo vistos e assistidos por nossa educação estadual, com compromisso e responsabilidade”, destacou o coordenador regional.

Já no município de Anamã, situado a 165 quilômetros de Manaus, cinco unidades de ensino distribuirão os kits do “Merenda em Casa”, totalizando 1.271 alunos beneficiados. São elas: EE Tancredo Neves, EE Alcinda Pinheiro Costa, EE Duque de Caxias, EE Maria Nogueira Marques e EE Jesuína Régis. Assim como em Caapiranga, a comunidade escolar da cidade programou um cronograma respeitando todos os cuidados e orientações dos órgãos de Saúde no enfrentamento à Covid-19.

“É um programa muito importante. Aqui, a comunidade está na maior expectativa, pois é um momento muito difícil para as famílias e, principalmente, nossos estudantes. Gostaria de agradecer, em nome de todos, à equipe da Secretaria de Educação e ao governador Wilson Lima pela iniciativa do ‘Merenda em Casa’”, concluiu o coordenador regional de Educação de Anamã, Marlúcio Sampaio do Nascimento.