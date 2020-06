‘Eu apenas compareço’ diz Bolsonaro sobre atos contra o STF

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) minimizou hoje sua participação em atos antidemocráticos que, entre outras bandeiras, pedem o fechamento do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Congresso Nacional. O presidente disse que apenas prestigia quem o apoia e que não é responsável pela organização das manifestações.

Ontem, o presidente esteve em ato realizado na capital federal que o apoiava e que, entre outras medidas, pregava o fechamento do Supremo e intervenção militar.

Bolsonaro ainda deu uma indicação que seria melhor no próximo domingo evitar confrontos com possíveis manifestantes contrários depois que um apoiador disse “que é preciso acabar com esses caras de preto batendo na gente”.

Ontem, uma manifestação em São Paulo terminou em confusão depois de um encontro de grupos a favor e contra Bolsonaro na Avenida Paulista. “Tão marcando domingo movimento né, deixa sozinho domingo, deixa sozinho. Não sou dono de grupo, não coordeno nada. Eu apenas compareço. Só vou prestigiar vocês que estão me apoiando. É um movimento limpo, pela democracia, pela lei, pela ordem. Eu apenas compareço, não conheço ninguém desses grupos. Já que marcaram, deixa eles domingo lá “, disse, em conversa transmitida por seu perfil no Facebook.