Ex-cunhã do Caprichoso denuncia agressão de ex-marido nas redes sociais

Manaus – Maria Azêdo, ex-cunhã poranga do Boi Caprichoso, agora digital influencer usou suas redes sociais para denunciar suposta agressão pelo ex-marido Breno Guedes.

Maria conta no stories do Instagram que o ex-marido invadiu o apartamento da família e teria levado objetos da residência. Ela ainda divulgou a marca da agressão com a legenda: “Ele disse que foi só um tapinha”.

De acordo com a ex-cunhã do Boi Caprichoso, eles estão separados algumas semanas. Mas, conforme seu relato, o local onde mora foi invadido por Breno, que teria levado a cachorra. Bem como objetos pessoais e eletrônicos.

“Ele é proibido de entrar no nosso condomínio, mas teve acesso a casa após pular a janela do quarto. Eu tenho medida protetiva, tenho boletim de ocorrência contra ele por violência doméstica. Lei Maria da Penha nunca estaria falando aqui se eu não estivesse aflita”, desabafou.

Acusado de agressão por Maria Azêdo, o publicitário Breno Guedes fez uma live para narrar a sua versão dos fatos. Ele afirmou que nunca bateu na esposa, e que a ama.

Breno afirmou durante a transmissão que Maria não gostava da sua filha, e ao ser questionado pela suposta agressão disse. “Ela postou uma foto, eu dei um tapinha de quatro dedos nela, mano pra quê”.

Guedes afirmou que Maria Azêdo não tem exame de corpo de delito para comprovar agressão. Ele ainda disse que a medida protetiva pedida pela ex-esposa foi a suspeita de traição.