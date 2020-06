Brasil tem recorde diário de mortes por Covid-19; total passa de 30 mil

Covid-19 – O Brasil registrou nesta terça-feira (2) novo record de novas mortes de Covid-19 confirmadas em um único dia no país, 1.262. Com isso, o país superou a marca de 30 mil mortes decorrentes da doença do novo coronavírus — 31.199.

O número de novos casos registrados no boletim desta terça, 28.936 diagnósticos, é o segundo maior desde o início da pandemia no país. Ao todo, são 555.383 casos confirmados de Covid-19 no Brasil.

O Ministério da Saúde estima que cerca de 40% dos infectados já estejam recuperados da doença, o que representa mais de 223 mil pessoas. São outros 300.546 casos em acompanhamento, de acordo com o comunicado da pasta.

O registro diário do Ministério da Saúde se refere aos casos informados pelas secretarias estaduais de Saúde ao longo do dia para o governo federal. Casos e mortes levam dias e até semanas para serem confirmados em virtude da carência da realização de testes e das próximas rotinas de trabalho dos órgãos regionais.