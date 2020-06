Manacapuru recebe 5 mil kits do programa ‘Merenda em Casa’

Manacapuru – “Estes kits vieram na hora certa”. É assim que Souzimar Brito, pai de duas crianças da Escola Estadual Nossa Senhora do Rosário, comunidade ribeirinha do município de Manacapuru, mostrou o seu contentamento ao receber dois kits do programa “Merenda em Casa”, iniciativa do Governo do Estado que tem como objetivo levar alimentos às casas de mais de 400 mil estudantes em todo o Amazonas, garantindo, assim, alimentação de qualidade aos alunos da rede estadual de ensino.

Agricultor, Souzimar conta que a pandemia causada pelo novo coronavírus prejudicou o trabalho. “Por conta do isolamento social, tivemos o nosso o trabalho autônomo prejudicado. Com isso, poder receber este benefício é uma iniciativa muito boa”, explicou o pai.

Durante a segunda-feira (1º/06), aproximadamente 1,5 mil kits do programa foram distribuídos em 14 escolas do município, situado a 68 quilômetros de Manaus. Até a sexta-feira (05/06), outras 4 mil cestas de alimentação escolar deverão ser distribuídas a estudantes da rede estadual do município, finalizando, assim, a primeira etapa de entregas em Manacapuru, como explica o coordenador regional de Educação, Paulo Itaciomar.

“Neste primeiro momento, a distribuição deve alcançar 5.401 estudantes de 14 escolas da rede estadual, até a sexta-feira. No segundo momento, outros 7.289 alunos terão acesso aos kits, o que contabiliza 12.690 estudantes contemplados com o benefício”, reforçou.

A primeira parte da entrega dos kits seguirá durante toda a semana, em dois períodos (manhã e tarde), nas 14 unidades de ensino da cidade. A segunda etapa da distribuição do benefício está prevista para acontecer ainda esta semana.