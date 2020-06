Manifestação “antifascista” toma uma das principais avenidas de Manaus

Manaus – A cidade que viveu um dos maiores dramas durante a pandemia do coronavírus, registrou na tarde desta terça-feira (2) uma grande mobilização antifascista e antirracista que tomou conta da principal avenida do Centro, Av. Djalma Batista. O ato foi convocado no domingo, dia em que o Brasil viu protestos pró-democracia em diversas capitais.

Com faixas “Amazonas pela democracia” e “vidas negras importam”, além de gritos de “Fora Bolsonaro”, o protesto reuniu diversos estudantes e movimentos sociais. A mobilização foi convocada pela Frente Antifa Manauara e pelo Amazonas Pela Democracia.

Alguns relatos feitos nas redes sociais apontam que a Polícia Militar já age contra manifestantes e arrancou cartazes.

Um apoiador do presidente Jair Bolsonaro ainda tentou provocar os manifestantes e passou de carro pela manifestação com uma bandeira com a cara do ex-capitão. Ele estava vestido de roupa camuflada.