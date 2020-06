Patrimônio Manaus inova em praticidade digital através da “Clicou, Aprovou, Comprou”

Manaus – A Patrimônio Manaus, que está na capital amazonense desde 2007, lançou a “Clicou, Aprovou, Comprou”, visando a praticidade para quem quer adquirir um imóvel. Com ela, é possível realizar todo o processo de onde você estiver.

A plataforma conta com imóveis para todos os públicos, sem a necessidade de contato direto para finalização da compra. Tudo é feito através do site da incorporadora.

A página de produtos apresenta os empreendimentos em oferta e, após clicar em “comece agora”, o usuário é direcionado para uma página responsiva completa e lá segue todos os passos de preenchimento com suas informações, como dados pessoais, residenciais e profissionais, que incluem a anexação de documentos.

Caso haja dúvidas, um profissional poderá ser contatado a qualquer momento através de um chat, que estará disponível através de ícones clicáveis durante todo o processo.

Após a finalização, o comprador recebe uma mensagem de que em até 4 dias úteis será informado, pelo método escolhido (SMS, e-mail ou WhatsApp), se seu perfil foi aprovado ou não pela instituição financeira.

A Patrimônio trabalha com todos os bancos e sempre busca a melhor taxa para o cliente.

Caso seja necessário, um especialista entrará em contato com o cliente para resolver possíveis pendências que tenham sido percebidas.

O maior diferencial da plataforma é o processo 100% digital, incluindo a assinatura do contrato, tendo como única parte física a entrega da chave. Tudo isso foi pensado com o intuito de trazer mais conveniência para o cliente, celeridade no processo de análise bancária, e não exigir deslocamento.

Segundo, Gabriel Bolognese do setor Comercial, a plataforma foi criada para facilitar processos que comumente são muito burocráticos e demorados.

“Esse projeto era algo que já tínhamos em mente para um futuro próximo. Porém, a pandemia nos mostrou que poderíamos realizá-lo agora. Então decidimos ir além e incluir toda a jornada de compra nela para dar mais conveniência aos nossos clientes” afirmou.

Clique aqui e confira os empreendimentos disponíveis!

Patrimônio Manaus

Patrimônio em Manaus destaca-se na criação empreendimentos diferenciados e investe em espaços de lazer, áreas verdes, conforto e tecnologia com os imóveis mais distintos de Manaus, como: Smile, Mundi e Concept.

A incorporadora já lançou mais de R$ 850 milhões em projetos pela cidade, já entregou 2.260 unidades, sendo 2.000 residenciais e 260 escritórios de alto padrão. São mais de 160.000 m² em área construída, equivalente ao dobro de área de todo perímetro da Arena Amazônia.