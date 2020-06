Wilson lança edital para a piscicultura e entrega fomentos ao setor primário

Amazonas – O governador Wilson Lima lançou, nesta terça-feira (02), por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror), um edital de chamamento público para aquisição de 210 kits com material de apoio a piscicultores do Amazonas. Na ocasião, também foram entregues 38 aeradores para fomentar a atividade no estado, além de 14 mil mudas de guaraná destinadas a produtores de seis municípios e de máscaras de tecido que serão distribuídas entre agricultores e servidores da Sepror no interior. A solenidade aconteceu no Parque João Brasiliano, localizado no Ramal do Baiano, estrada do Tarumã.

“Aqui nós entregamos kits que são fundamentais para a criação de peixes, para acompanhar o pH da água, para acompanhar todos os procedimentos envolvidos nessa criação. Fizemos também aqui a entrega de aeradores, que são importantes para a oxigenação da água, estamos também fazendo a entrega de mudas de guaraná, e essas mudas serão entregues para aqueles municípios que têm vocação para essa cultura, aqueles que já têm a cadeia formada desde a plantação até a produção”, afirmou o governador.

Para Wilson Lima, os fomentos fazem parte do processo de retomada gradual das suas atividades econômicas no Amazonas, após a fase mais crítica da pandemia do novo coronavírus. “Essa entrega vai ser importante para fomentar o setor primário neste momento em que a gente trabalha para a recuperação das atividades econômicas, mas também sem esquecer da proteção dessas pessoas”, acrescentou.

Piscicultura – O edital lançado pelo governador Wilson Lima vai beneficiar 210 piscicultores com kits colorimétricos, totalizando um investimento de R$ 204 mil. Cada kit tem capacidade para 100 análises de água, possibilitando a análise da sua alcalinidade total, dureza, pH, oxigênio dissolvido e níveis de amônia e nitrito.

O material será distribuído para produtores ambientalmente regulares e que passaram pelos cursos de capacitação oferecidos pela Secretaria Adjunta de Pesca e Aquicultura (Sepa/Sepror).

“São piscicultores que vão obedecer a algumas regras, como ter o licenciamento ambiental, ter feito curso de capacitação em piscicultura, ter sido atendido pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e participar de associação. Conforme esses documentos que ele for apresentando, vai pontuando. Os que tiverem maior pontuação vão receber os kits”, detalhou Leocy Cutrim, secretário executivo adjunto da Sepa.

Também foram entregues 38 aeradores, com investimento total de R$ 100 mil, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), para apoiar piscicultores de Manaus, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo. Os produtos foram adquiridos por meio do Edital de Doação Onerosa, disponível no site da Agência (www.ads.am.gov.br), que possibilita a compra com preços subsidiados.