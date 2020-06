Em Coari, droga avaliada em R$90 mil é apreendida em açaí 

Coari – Durante mais uma fase da Operação “Hórus”, realizada na terça-feira (02), policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) apreenderam aproximadamente 10 quilos de supostamente maconha do tipo skunk, avaliados em R$ 90 mil, no Porto da cidade de Coari.

A ação ocorreu por volta das 17h45, quando os policiais foram fazer verificação de rotina em uma balsa que recebia carga, após serem informados por populares que dois indivíduos em uma canoa com motor rabeta haviam saído em fuga após observarem a chegada da polícia. Os policiais iniciaram uma inspeção na área de encomendas da embarcação, depois do que notaram uma caixa de isopor que fora deixada no local sem ser despachada com o conferente da embarcação, com destinatário identificado como “Elias”.

Quando os policiais abriram a caixa, observaram que se tratava de uma carga de açaí em vários sacos pequenos. Após verificação minuciosa, encontraram diversos volumes envolvidos com balões de cor verde claro, e outro na cor preta. O material foi apreendido e outras encomendas suspeitas foram inspecionadas, mas nada foi encontrado.

Denúncias apontavam que um indivíduo conhecido por “Edinho” teria tentado embarcar 20 (vinte) sacos com castanhas supostamente contendo drogas, mas não fora recebido na balsa que saiu na segunda-feira (02/06).

O entorpecente apreendido foi apresentado e exibido na 10ª Delegacia de Polícia Civil em Coari, onde o material foi pesado, contado, e verificado que se tratava de maconha do tipo skunk.