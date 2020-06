Susam apresenta contratos aos parlamentares responsáveis pela CPI da Saúde

Amazonas – A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) abriu as portas, nesta quarta-feira (03/06), para os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas. Os deputados estaduais foram recebidos pela secretária de Estado de Saúde, Simone Papaiz, o secretário Executivo da pasta, Marcellus Campêlo e equipe técnica.

Além de disponibilizar os processos de contratação relacionados à pandemia de Covid-19, solicitados por ofício, foram sanadas todas as dúvidas apresentadas pelos deputados Péricles, Wilker Barreto e Francisco Gomes. O que não pôde ser respondido na hora será disponibilizado no prazo solicitado pela CPI, no ofício protocolado à secretaria.

Os processos foram disponibilizados fisicamente e também em nuvem para que possam acessar os documentos. A secretária Simone Papaiz ainda disse aos deputados que as portas estão abertas para caso queiram mais algum documento, explicação ou complementação.

“A casa está aberta, entendemos isso como um apoio, já que é uma gestão transparente. Entendemos ainda que eles saíram de uma forma contente com o que foi visto, com os esclarecimentos, as dúvidas foram sanadas, dentro do que nós pudemos responder”, frisou.

Durante uma apresentação prévia no auditório, o secretário executivo Marcellus Campêlo falou do novo projeto que está sendo traçado para a secretaria, com foco na modernização de seus processos, o que vai permitir agilidade em todas as fases de tramitação interna, desde o faturamento à nota de empenho e liquidação, para acelerar pagamentos, bem como nas contratações. “Estamos trabalhando também para que os processos fiquem disponíveis para toda a sociedade”, disse Marcellus Campêlo.

Para Simone Papaiz, a inspeção dos deputados acabou sendo muito positiva, pois foi uma oportunidade de abrir a secretaria para o povo representado pelos deputados. “O que a gente tem a dizer é que foi algo realmente positivo. Tivemos uma interlocução muito boa e queremos continuar dessa forma. A Secretaria de Estado e o Governo do Estado prezam pela transparência e a gente preza, inclusive, para que consigamos dar uma assistência, um resultado, não só na pandemia, mas em todas as modalidades de assistência à saúde e olhando para a saúde pública e a população”, ressaltou a secretária.

O deputado Péricles reconheceu que os problemas do sistema de saúde vêm de muitos anos e ressaltou que um dos objetivos da CPI é contribuir com a melhoria da saúde.

Para o deputado Dr. Gomes, a resposta da Susam foi satisfatória em relação àquilo que os deputados esperavam. “Foi disponibilizado aqui tudo aquilo que era necessário para que a CPI possa avaliar, documento por documento. Tudo transcorreu dentro da normalidade. Portanto, o presidente, o relator da CPI, todos os membros saíram daqui conscientes de que a Susam nada tem a esconder com relação ao funcionamento, antes da Covid e a partir da Covid”, destacou o parlamentar.