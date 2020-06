Blogueira diz que racismo é “natural e instintivo” porque negros “cometem mais crimes”

Brasil – A blogueira Luísa Nunes Brasil usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (4) para criticar o movimento antirracista “Black Lives Matter” (Vidas Negras Importam) iniciado nesta semana nas redes sociais. A influenciadora gravou diversos vídeos dizendo que racismo é “natural” e “instintivo”.

“Racismo vai existir enquanto a maior quantidade de crimes for cometida por pessoas negras. É um instinto de defesa da gente”, iniciou a blogueira, que comparou o preconceito contra negros à reação das pessoas a um diagnóstico de câncer.

“A gente sabe, estatisticamente falando, que quando uma pessoa tem câncer é comum que ela morra. Estatisticamente falando, a maioria dos crimes é cometida pela população negra. Isso não quer dizer que todos são ruins, mas vai ser sempre natural, normal e instintivo do ser humano ter um pouco de racismo, julgar a pessoa pela raça”, disse.

Luísa Nunes, que leciona um curso de desenvolvimento pessoal para mulheres chamado “Seja Mara”, cujo conteúdo vai desde “encontrar o príncipe encantado” a emagrecer, também disse nos stories que racismo é algo que “teremos que conviver”.

“Se você está em um parque a noite, no escuro, e você vê uma pessoa andando, e essa pessoa é negra e tem os trejeitos de uma pessoa que parece ser um criminoso, você vai ficar com mais medo do que se você visse uma pessoa branca de terno e gravata”, comentou.

Em seguida, a blogueira criticou o movimento do Black Lives Matter a as pessoas que publicaram telas pretas no Instagram nesta quarta-feira (3) como forma de protesto contra o racismo.

“Onde estamos indo com essas lutas? Estamos falando mal dos policiais, que estão aqui para nos defender. Tem os que erram, mas você tem que pensar com a sua cabeça e sair do seu mundo encantado. Até um negro vai tender a ter mais medo de um outro negro do que um branco, por causa da estatística. Até os próprios negros são mortos pelos negros”, finalizou.