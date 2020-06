FUnATI lança serviço de Telessaúde ao Idoso em parceria com a UEA

Manaus – Buscando novos caminhos para desenvolver atividades de assistência e prevenção ao novo coronavírus, a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) em parceria com o núcleo de Telessaúde da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançam, na próxima segunda-feira (08/06), o serviço de teleconsulta virtual e gratuita aos idosos cadastrados na instituição.

O serviço de consulta virtual contará com a equipe multidisciplinar da Policlínica Gerontológica da FUnATI, formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentista, nutricionista e oftalmologista, que estarão à disposição para esclarecer e orientar sobre as possíveis complicações do novo coronavírus e também dar continuidade aos atendimentos relacionados a doenças pré-existentes, como diabetes e hipertensão, de pacientes e alunos já atendidos.

O projeto ‘TeleSaúde FunATI’ visa atender a uma nova demanda gerada para prevenir e reduzir os riscos de propagação da Covid-19. A FUnATI foi a primeira a adotar medidas de isolamento de seu grupo de alunos, composto majoritariamente por idosos. Desde então, vem adotando medidas para desenvolver atividades virtuais para os mais de 3.000 alunos matriculados e usuários da sua policlínica gerontológica.

Funcionamento – Para acessar o serviço, basta enviar uma mensagem para o nosso canal de atendimento via WhastApp (92) 98431-2601, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O aluno ou paciente da Policlínica da FUnATI deverá informar, no momento da consulta, seu nome completo, CPF, data de nascimento e o motivo do atendimento. O primeiro contato será realizado por um profissional enfermeiro que fará a análise das solicitações para posteriormente encaminhar o paciente/aluno à equipe especializada da Policlínica Gerontológica da FUnATI.