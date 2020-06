Omar Aziz denuncia Hapvida por falta de estrutura de atendimento no Amazonas

Amazonas – Durante sessão plenária virtual, o senador Omar Aziz (PSD), denunciou a operadora de planos de saúde Hapvida por falta de estrutura física no Amazonas.

Segundo ele, a operadora não paga impostos para o Amazonas, pois possui filial em outros estados, mas utiliza os serviços do Sistema Único de Saúde – SUS do estado.

Após receber denúncias feitas pelos próprios usuários do plano de saúde Hapvida em Manaus, o Senador os encaminhará à Agência Nacional de Saúde (ANS) e ao Ministério da Saúde (MS) para investigar porque usuários com suspeita de covid -19 foram transferidos aos hospitais da rede pública mesmo estando com plano ativo.

“A Hapvida tem 215 mil processos contra ela, deve acima de R$ 340 milhões para o sistema SUS, porque cobra o plano, mas utiliza a rede pública, porque ela não tem estrutura aqui em manaus para ter a quantidade de planos que tem.”, afirmou

O parlamentar que preside a Comissão de Assuntos Econômicos no Senado pede providências da ANS para fiscalizar e detectar deficiências graves no atendimento à população. “Não demora e vamos ter problemas maiores com a Hapvida. A mesma coisa que acontece no Amazonas em relação a planos de saúde, com certeza acontece com vários outros estados. Não podemos ficar parados em relação a isso”, ressaltou.

A Hapvida é detentora de grande parte de planos de saúde do Estado do Amazonas incluindo fábricas da Zona Franca de Manaus.