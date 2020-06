Ufam diz que vai cancelar matrícula de quem fraudou sistema de cotas para ingressar na universidade

Amazonas – A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em nota oficial nesta quinta-feira (4), esclareceu que tem ciência de denúncias feitas, formalmente, em relação ao uso irregular ou mediante fraude das cotas destinadas a pretos, pardos e indígenas por estudantes que não se enquadram nas mesmas.

A Ufam promete Uma conta criada no Twitter e já desativada, com o nome de “Autodeclarados Cota Manaus”, onde apareciam vários alunos, de diversos anos, que teriam entrado na universidade usando a cota, mas cujos perfis não se encaixam em pretos, pardos e indígenas. Em relação às denúncias, a Ufam informou que tomou diversas ações para garantir transparência e seriedade a todos os processos seletivos de ingresso à instituição e que havendo incongruência na declaração de cota, o estudante pode e terá sua matrícula cancelada.

A universidade explica que parte do pressuposto legal de validade da autodeclaração quando o candidato assume a responsabilidade pela declaração prestada quando da inscrição do processo seletivo e no ato da matrícula institucional.

A Ufam publicou a portaria 1.412, de 10 de abril de 2019, em que considerava a necessidade de implementação de procedimentos de heteroidentificação para verificação de autenticidade de informações declaradas no momento da inscrição no sistema de cotas. Nela se instituiu um grupo de trabalho com a missão de elaborar a Comissão de Heteroidentificação da Ufam.

Neste ano, desde que esteja prevista no edital, é válida a avaliação de fenótipo (característica visíveis) para confirmar autodeclaração de candidato como preto ou pardo. A decisão é do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho ao manter ato que negou a inscrição de candidato autodeclarado pardo em concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ). No mandado de segurança, o candidato afirmou que a comissão havia utilizado critérios subjetivos para avaliá-lo. Disse que havia anexado ao pedido o certificado de reservista, que o define como de “cútis morena”, e a certidão de nascimento, emitida em 1967, “quando o sistema de cotas sequer era pensado”, da qual constava a cor parda, além de fotos de familiares e laudos médicos que justificariam a autodeclaração no ato de inscrição.