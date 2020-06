Kits do ‘Merenda em Casa’ serão distribuídos na região do Baixo Amazonas

Amazonas – Os 33,7 mil kits do programa “Merenda em Casa” que serão distribuídos a sete municípios da região do Baixo Amazonas saíram de Manaus, via transporte fluvial, nesta quinta-feira (04). Dentre as cidades que receberão esta leva do benefício do Governo do Amazonas, está Parintins, a 369 quilômetros da capital, que detém o maior número de kits destinados a um município do interior, com 14 mil cestas de alimentação escolar. A previsão é que o benefício comece a chegar a essas cidades já nos próximos dias.

Fora Parintins, serão atendidos também os municípios de Maués (6,4 mil kits), Barreirinha (4,2 mil), Urucurituba (2,5 mil), Boa Vista do Ramos (2,3 mil), Nhamundá (2,2 mil) e Urucará (1,8 mil). Ao todo, alunos de 55 escolas da rede estadual receberão os kits do “Merenda em Casa”, com esta remessa.

De acordo com o secretária executiva adjunta do Interior, Ana Maria Araújo, as balsas que saíram de Manaus rumo à região do Baixo Amazonas representam um momento importante do programa, que, somente na capital, já atendeu a mais de 160 mil estudantes.

“Nossa equipe de logística tem trabalhado dia e noite para que o ‘Merenda em Casa’ chegue o mais rápido possível a todos os 61 municípios do interior do Amazonas. É nosso compromisso garantir que os estudantes da rede estadual tenham uma alimentação saudável e de qualidade durante esse momento de dificuldade em que nos encontramos”, afirmou Ana Maria.

Dados – Somente no interior do estado, o programa “Merenda em Casa” atenderá a 224.084 alunos de 370 escolas da rede estadual. Enquanto isso, em Manaus, serão 221.964 estudantes de 234 unidades de ensino beneficiados pela iniciativa do Governo do Amazonas, totalizando cerca de 446 mil kits com alimentação escolar.

Diferentemente da capital, que contou com um sistema de delivery, no interior, o benefício será retirado na própria escola em que o aluno está matriculado, mediante cronograma pré-estipulado pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do município.



Durante a entrega dos kits, os pais, responsáveis ou estudantes maiores de idade devem seguir as orientações dos órgãos de Saúde, estando de máscaras de pano, utilizando álcool em gel e respeitando a distância mínima entre as pessoas. As medidas são importantes para evitar aglomerações e, consequentemente, a proliferação do novo coronavírus (Covid-19).