Seap realiza entrega de respiradores recuperados para a rede estadual de saúde

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), realizou, na manhã desta sexta-feira (05), a entrega de 26 respiradores mecânicos. Os equipamentos, que estavam danificados e fora de uso, foram recuperados e devolvidos para a rede estadual de saúde, ampliando a quantidade de aparelhos disponíveis para o tratamento da Covid-19 no Amazonas.

Também foram entregues cerca de 300 novas válvulas de controle de fluxo do ar, um dos itens mais importantes para o funcionamento dos respiradores. A entrega dos equipamentos foi feita na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) pelo secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida, ao secretário-executivo da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Marcellus Campêlo. Na ocasião, estavam presentes representantes de cada uma das instituições parceiras do projeto.

Marcellus Campêlo destacou a parceria entre a Susam e a Seap para viabilizar o projeto. “Nós fizemos um grande levantamento no meio da pandemia e com a falta dos respiradores no mercado, fomos atrás dos respiradores que estavam parados para serem recuperados. A participação da Seap foi fundamental”, destacou.

A ação é resultado de uma iniciativa da Seap, que viabilizou parcerias com as empresas cogestoras das unidades prisionais Umanizzare Gestão Prisional, Embrasil Serviços e Reviver Administração Prisional Privada para financiar o projeto sem custos para o estado. “Queremos agradecer às empresas de cogestão que nos auxiliaram nesse projeto com a doação de R$ 360 mil, possibilitando a entrega de 26 respiradores e mais 300 válvulas”, contou Vinícius Almeida.

Um dos pontos mais importantes do projeto é a produção das válvulas de controle de fluxo do ar em impressora 3D, que foram totalmente desenvolvidas e produzidas no Amazonas. Fabricadas com um material biodegradável, as válvulas podem ser utilizadas tanto para a recuperação de equipamentos danificados, como também para a montagem de novos aparelhos. A parceria com a empresa fabricante também foi articulada pela Seap.

Almeida ressaltou ainda a participação do órgão em outras ações. “A Seap, ao longo da gestão do Governador Wilson Lima, sempre tem buscado a redução e otimização de custos para o Estado. Estamos presentes em várias outras ações, desde praças públicas, delegacias e recuperação de ambientes. Agora, no meio da pandemia, não poderíamos nos furtar de ajudar num momento tão importante.” finalizou.

Os respiradores mecânicos são fundamentais para a recuperação de pacientes atingidos pela Covid-19. Por isso, a recuperação de equipamentos e a fabricação de equipamentos de baixo custo são ações importantes no combate à pandemia.