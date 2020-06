Terceira onda de cursos gratuitos do Samsung Ocean traz como novidade oficina para criação de jogos e apps

A terceira onda de cursos do Samsung Ocean, programa de inovação e capacitação aplicado pela Samsung, já começou a valer para o mês de junho. Assim como aconteceu nos meses de abril e maio, as atividades serão realizadas online e podem ser acessadas gratuitamente. Para isso, é preciso apenas fazer inscrição no site www.oceanbrasil.com ou via aplicativo do Samsung Ocean, que está disponível para download na Play Store.

A grande novidade da terceira onda do Ocean está na presença de oficinas práticas de criação de jogos 2D e desenvolvimento de aplicativos Android. “Nossa ideia desde o começo era avançar gradativamente com os cursos online, aprofundando temas a cada onda e, depois, oferecendo oficinas e workshops com atividades mais práticas para reforçar o aprendizado dos conteúdos teóricos”, explica Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

O cronograma dos cursos de criação de jogos 2D e apps de Android começa na segunda quinzena de junho, com módulos mais introdutórios e vão se aprofundando a cada semana. Os conteúdos de Android devem seguir até o fim do próximo mês e envolvem web services, banco de dados, GPS e outras áreas no desenvolvimento de software. Outra atividade prática oferecida neste mês é a Oficina de Usabilidade, inaugurando a trilha online de User Experience, que continuará em julho com outros módulos, como Design Thinking e prototipação de soluções.

Originalmente, os cursos do Samsung Ocean eram realizados de forma presencial nas sedes de Manaus e São Paulo, cada uma com seus professores e temáticas. Desde abril, no entanto, a Samsung decidiu democratizar o programa, criando uma plataforma para que os cursos fossem realizados de maneira remota e permitindo que os conteúdos regionais fossem unificados.

Além disso, assim como aconteceu durante a segunda onda com a estreia do Ocean Academy Talk, com o tema “Esforços da Ciência de Dados no Combate a COVID-19 – Recursos, Chamados à Ação e Desafios”, tem início de uma nova série de palestras: o Ocean Startup Talk. A primeira edição vai discutir “Possibilidades de investimento para Startups” e está marcada para as 20h (de Brasília) do dia 24 de junho. Participarão do evento online o Prof. Dr. Luciano Balbino dos Santos, pesquisador do Samsung Ocean para a área de Finanças, Fabíola Almeida, Head de Startup and Innovation do SEBRAE, e Leopoldo Montenegro, Coordenador de Articulação Tecnológica da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

O cronograma atualizado com as atividades da terceira onda está listado abaixo e conta com temas como desenvolvimento de aplicativos Android, programação e ciência de dados no setor público e para análises urbanas. Os cursos são ministrados por professores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e dão direito a certificados de participação.

Confira a programação dos cursos e atividades confirmados, no horário de Brasília:

9/6 – 19h

Abrindo portas, caminhos e horizontes com dados abertos

10/6 – 17h

Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface

15/6 – 11h

Programação para iniciantes (Sessão 1): Conhecendo o Scratch

15/6 – 17h

Oficina de Jogos 2D (Sessão Tira-dúvidas)

15/6 – 19h

Introdução ao Desenvolvimento de Aplicativos Android (Sessão Tira-dúvidas)

16/6 – 17h

Oficina de Jogos 2D (Sessão 1): Introdução ao Unity

16/6 – 19h

Introdução ao Desenvolvimento de Aplicativos Android (Sessão 01)

17/6 – 11h

Programação para iniciantes (Sessão 2): Aprendendo a programar

17/6 – 17h

Oficina de Jogos 2D (Sessão Tira-dúvidas)

17/6 – 19h

Introdução ao Desenvolvimento de Aplicativos Android (Sessão 02)

18/6 – 17h

Oficina de Jogos 2D (Sessão 2): Interface de Usuário

18/6 – 19h30

Ferramentas de Suporte a Programação para Blockchain

18/6 – 20h

Usando Dados de Redes Sociais para Análises Urbanas

19/6 – 11h

Programação para iniciantes (Sessão 3): Resolvendo desafios

22/6 – 15h

Introdução à Ciência de Dados: Uma abordagem visual com Orange Canvas (Sessão Ambientação)

22/6 – 17h

Fundamentos da Indústria 4.0

22/6 – 19h

Android CodeLab de Web Services (Sessão 01)

23/6 – 14h

Utilizando ambientes digitais para a criação de produtos, serviços e empreendimentos

23/6 – 18h

Oficina de Usabilidade

24/6 – 15h

Introdução à Ciência de Dados: Uma abordagem visual com Orange Canvas (Sessão 01)

24/6 – 19h

Android CodeLab de Web Services (Sessão 02)

24/6 – 20h

Ocean Startup Talk – “Possibilidades de investimentos para Startups”

25/6 – 17h30

Introdução à Previsão de Séries Temporais

25/6 – 19h30

Ferramentas de Suporte a Programação para Blockchain (Sessão Tira-dúvidas)

26/6 – 15h

Introdução à Ciência de Dados: Uma abordagem visual com Orange Canvas (Sessão 02)

29/6 – 19h

Android CodeLab de Banco de Dados (Sessão 1)

30/6 – 17h

Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface

30/6 – 19h30

Programação de uma aplicação para Blockchain