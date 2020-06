Polícia prende homem que aparece em vídeo torturando o próprio filho, em Manaus 

Manaus – Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram, nesse sábado (06/06), a detenção de um homem de 24 anos, após agredir o filho de um ano de idade. As imagens das agressões foram filmadas e ganharam repercussão nas redes sociais, o que colaborou para iniciar as buscas pelo agressor. A detenção aconteceu no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus.

De acordo com o subcomandante da 8ª Cicom, Capitão PM Carpegiani, mediante as informações de que o agressor estaria no bairro Santo Agostinho, foram feitas averiguações, sendo repassadas a localização. A equipe em serviço foi até um kitnet onde fez a detenção do agressor. A Polícia Militar constatou que ele já possui três passagens pela polícia, sendo uma delas por roubo e maus tratos.

O agressor foi detido e encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) onde a delegada deva solicitar a prisão preventiva, uma vez que ele não está em flagrante.