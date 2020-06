Empresas criam celular com termômetro para medir febre

A epidemia de coronavírus já dura alguns meses e continua deixando muitos de nós apreensivos quanto ao futuro. Na outra ponta, os oportunistas ganham dinheiro com novas demandas. No caso, a indústria dos smartphones está fazendo quase isso, colocando na praça os primeiros modelos de 2020 que medem a temperatura corporal.

No final de maio, a pouco conhecida Fise diz ter anunciado o primeiro celular 4G do mundo com sensor de termômetro infravermelho. Já a primeira grande fabricante a investir nisso foi a Huawei, com a recém lançada linha Honor Play 4.

Trazer um termômetro é importante para que esses modelos sejam úteis na epidemia, já que a febre alta é um dos principais sintomas da covid-19, estando presente em 88% dos casos.

O da Huawei é o mais interessante por ser um smartphone mesmo, enquanto o da Fise é um celular mais simples, sem tela sensível ao toque. Com os modelos Honor Play 4 e Honor Play 4 Pro, a empresa chinesa diz que o sensor trabalha com temperaturas de -20 °C a 100 °C.