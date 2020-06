Detran-AM reabre ao público com capacidade de atendimento reduzida 

Manaus – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) reiniciou hoje (08) seu atendimento presencial com agendamento. Cerca de 850 pessoas comparecerem na sede do órgão. Esse número era para ser maior, porém muitas pessoas agendadas descobriram, ainda na semana passada, que poderiam fazer alguns serviços totalmente pela internet e acabaram não indo ao Detran.

Para se ter uma ideia, entre os dias 1º e 5 de junho foram emitidos 9 mil Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) eletrônicos impressos em papel comum. Depois de divulgado que esse seria o mesmo formato do documento entregue na sede do Detran-AN, muitas pessoas optaram por fazê-lo em casa.

A renovação simplificada da CNH também foi bastante procurada de maneira on-line. Ao todo, 1.155 pessoas optaram por renovar o documento sem precisar agendar o serviço. A renovação simplificada está disponível para aqueles usuários que renovaram pela última vez o documento nos últimos seis anos. Essas pessoas precisam apenas entrar no site de serviços do Detran-AM (digital.detran.am.gov.br), pagar a taxa, agendar com a clínica e depois marcar para pegar o documento ou, se preferir, emiti-lo de maneira eletrônica pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

“A renovação da CNH e o licenciamento de veículos representa mais de 70% de nosso atendimento, e ter mais de 9 mil emissões de CRLV em apenas cinco dias é um sinal de que as pessoas estão começando a aderir aos serviços digitais. Esse número representa quase a mesma quantidade de CRLV eletrônico emitidos em todo o mês de abril”, disse Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente do Detran-AM.