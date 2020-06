Live da PM arrecada mais de 700 cestas básicas para doação a famílias carentes

Amazonas – Mais de 700 cestas básicas foi o resultado da arrecadação com a realização da live solidária promovida pela Polícia Militar em parceria com a TV Encontro das Águas. O evento aconteceu na tarde da última quinta-feira (04/06) e teve por objetivo arrecadar alimentos para famílias carentes do estado. As doações se estenderam até esta segunda-feira (08/06).

Foram doadas 50 cestas básicas pelo deputado federal Capitão Alberto Neto, 400 cestas pela rede de supermercados Nova e 200 cestas básicas pela rede de supermercados Rodrigues. Além desses doadores, pessoas físicas também deram suas contribuições.

A Live Solidária da Polícia Militar aconteceu nas margens do rio Negro e teve mais de quatro horas de duração. Contou com a participação da Banda da Polícia Militar, Banda Cangas do Forró, Nunes Filho, Cinara Nery e Guto Lima.

Interessados podem acessar a live solidária pelo Youtube da PMAM. A corporação ainda está aceitando doações de cestas básicas. Para isso, basta entrar em contato pelo 98842-1966.