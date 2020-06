Ministro Alexandre de Moraes manda Saúde publicar dados integrais da Covid-19

Brasília – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Saúde volte a publicar dados completos sobre o avanço do novo coronavírus no país.

Na decisão, na noite desta segunda (8), Moraes ordena que a pasta “mantenha em sua integralidade a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia”, inclusive em seu site na internet.

A decisão foi tomada após a Rede, partido de Marina Silva, o PCdoB e o PSOL recorrerem ao STF contra a mudança no protocolo de divulgação das informações sobre mortos e casos do novo coronavírus.

O ministro também concedeu 48 horas para a Advocacia-Geral da União (AGU) se manifestar sobre o assunto