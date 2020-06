Wilson afirma que serviços do hospital Francisca Mendes serão intensificados

Amazonas – O governador Wilson Lima visitou, nesta segunda-feira (08/06), o Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM), na zona norte de Manaus, que desde a última sexta-feira (05/06) passou a ser administrado diretamente pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam), pelo prazo de 90 dias, após encerramento do contrato com a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (Unisol).

Como parte do processo de transição, o Estado assumiu o compromisso de fazer a contratação temporária, renovável a cada 30 dias, dos cerca de 420 profissionais que atuavam na unidade. O governo também assumirá a dívida trabalhista de aproximadamente R$ 25 milhões da Unisol com os funcionários, que será paga de forma parcelada.

“Nós estamos concluindo o nosso processo de transição de uma empresa que administrava o Francisca Mendes para que o Estado comece a fazer isso. Desde a semana passada, nós começamos a contratar esses servidores, e também assumimos o passivo trabalhista que aqui havia. A nossa Procuradoria Geral do Estado, junto com os órgãos de controle, sobretudo Ministério Público do Trabalho, está construindo uma proposta nesse sentido juntamente com os servidores”, explicou o governador.

Wilson Lima destacou que as mudanças implementadas na unidade permitem a valorização dos profissionais, entre eles técnicos administrativos, psicólogos, médicos e enfermeiros, contribuindo para a qualificação do atendimento e aumento de produtividade.

Neste ano, já foram realizadas 133 cirurgias no HUFM, sendo 88 adultas e 45 pediátricas. A meta do Governo do Estado é alavancar esses números nos próximos meses.

“Vale dizer que são pessoas que, ao longo de muitos anos, deram uma contribuição muito significativa para salvar vidas, sobretudo daquelas pessoas que têm problemas cardíacos. O Hospital Francisca Mendes é uma referência nesses procedimentos, e a gente vai trabalhar para torná-lo uma excelência e melhorar cada vez mais esse atendimento que é dispensado aos pacientes”, acrescentou.