Covid-19: Brasil tem 38.406 mortes e 739.503 casos confirmados

Covid-19 – O Brasil acumula 38.406 mortes e 739.503 casos confirmados de covid-19, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira (9) pelo Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas, as secretarias estaduais e municipais de saúde notificaram 1.272 óbitos e 32.091 novos infectados. O País é o terceiro em número de vítimas fatais em todo o mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos.

O governo federal estima, ainda, que 311.064 pessoas já estão curadas da infecção provocada pelo novo coronavírus. “O número de recuperados é estimado por um cálculo composto que leva em consideração os registros de casos e óbitos com confirmação de covid-19 e o número de pacientes hospitalizados registrados no SIVEP Gripe (Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe)”, explica.

A pasta voltou a apresentar os dados da pandemia em todo o Brasil como eram exibidos até a semana passada, quando passou a divulgar apenas informações de casos e óbitos referentes ao dia.

A mudança ocorre após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que determinou ontem que o portal mantivesse as informações anteriores.

Os dados consolidados, como casos e óbitos por dia e acumulados, além da taxa de incidência, foram suprimidos na sexta-feira passada, sob alegação de que o governo os apresentaria de uma forma mais próxima à realidade.