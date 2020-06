Ministério Público recebe pedido de prisão de Neymar, acusado de homofobia por ativista

Famosos – O Ministério Público de São Paulo confirmou, nesta terça-feira (9), o recebimento de uma representação contra Neymar. O autor é o ativista LGBTQ+, Agripino Magalhães, que acusa o jogador Neymar e um grupo de amigos de crime de homofobia e formação de quadrilha. A informação é da coluna F5 Celebridades, da Folha de S. Paulo.

Em áudio vazado por Léo Dias, do Metrópoles, na sexta-feira (5), Neymar chama Tiago Ramos, namorado de sua mãe, Nadine Gonçalves, de “viadinho” e fala sobre uma suposta briga entre o casal.

Os amigos do atleta do Paris Saint Germain também fazem parte da representação por ameaçar Tiago, que é modelo. Um deles disse ia “matar, enfiar um cabo de vassoura no c*”.

Agripino alega que as “falas homofóbicas” e “agressões físicas, sodomia e empalhamento de uma criatura humana” são suficientes para solicitar à Justiça a apreensão da gravação e a quebra de sigilo dos envolvidos.

Confusão

Nadine e Tiago estiveram no 3º Distrito Policial de Santos, na última semana. Ambos foram ouvidos pela delegada Edna Pacheco e afirmaram que não houve agressão, apenas um “acidente doméstico”, que provocou cortes profundos na mão e no braço de Tiago.

A Polícia Civil de Santos passou a investigar o suposto “acidente doméstico”, envolvendo o modelo e a mãe do jogador. Tiago chegou a ser internado na Santa Casa da cidade, depois de sofrer inúmeros cortes por ter quebrado uma vidraça, na noite de terça-feira (2), na casa da namorada.

Na ocasião, vizinhos disseram que ouviram gritos vindos do apartamento de Nadine.