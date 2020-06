Pazuello diz que Norte e Nordeste são mais atingidos pela Covid-19 por causa do inverno do Hemisfério Norte

Brasília – O general Pazuello está cumprindo com diligência o serviço sujo encomendado pelo capitão.

Numa reunião ministerial de mentirinha, transmitida ao vivo, o ministro da Saúde deu amostra de seu preparo para o cargo e da excelência do ensino militar.

Explicou que o Norte e Nordeste foram mais atingidos pelo coronavírus porque “estão influenciados pelo inverno do Hemisfério Norte”.

De fato, a neve no Piauí está causando problemas gravíssimos.

Pazuello já havia anunciou que o Brasil é mais extenso e populoso do que toda Europa (o placar é de 209 milhões contra 741 milhões).

Ele está tentando há dias justificar a nova “metodologia da divulgação de dados sobre a covid-19”. Nesse esforço, paciente é chamado de “cara”.

Inventou que “mostrar o acumulado de mortes e contaminados do Brasil não era uma informação digna para mostrar para o povo brasileiro”.

É um jeito curioso de defender a mentira e a ocultação de números e cadáveres.

Digno do povo é contar a verdade.

Pazuello não tem noção do que faz, não sabe do assunto e seu papel é ser um cumpridor cego de ordens. Ou seja, tem tudo para durar muito no cargo.