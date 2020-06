Pela segunda vez na história, Fecani é cancelado

Itacoatiara – A organização do Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), realizado anualmente no município distante 177 km de Manaus, anunciou o cancelamento da edição do evento que ocorreria em setembro deste ano. Conforme o anúncio da organização, a pandemia e o contingenciamento de verbas para festas e eventos, inviabilizou a realização do evento. A informação é do Canal Itacoatiara.

Festival da Canção de Itacoatiara é cancelado pela segunda vez na história do evento. Em 2016, o festival não alcançou o orçamento mínimo para a realização das atrações programadas, mesmo com os dias de festival reduzidos.

Manolo Fontinelle anunciou nesta terça-feita (09/06), em sua rede social, o cancelamento do FECANI 2020, confirmado por ligação, Manolo disse que “foi necessário o cancelamento do Festival, assim liberamos o calendário, deixando os artistas cientes sobre o cancelamento do Fecani 2020”.