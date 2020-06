Dupla de motoqueiros persegue e mata sargento da PM com 14 tiros no bairro Petrópolis

Manaus – Um sargento da Polícia Militar, de 54 anos, foi morto com 14 tiros, na noite desta quarta-feira (10), na rua Arnaldo Carpinteiro Peres, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Segundo a polícia, ele estava em uma moto com outro homem quando foi perseguido por uma dupla em outra motocicleta. Os criminosos atiraram diversas vezes contra as vítimas. O policial morreu no local e o homem que estava na garupa foi socorrido para um hospital.

De acordo com o tenente G Santos, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o sargento voltava de uma loja de materiais de construção com um homem que fazia um serviço na casa do policial, quando eles foram perseguidos por dois homens em outra moto. “Quando passavam por essa rua, os suspeitos atiraram mais de 10 vezes contra eles. Uma boa quantidade pegou na cabeça do sargento. O mesmo veio a óbito no local. O carona pegou um tiro no braço esquerdo. Ele não corre risco de morte e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)”, informou o tenente. Ainda conforme o tenente, as características dos suspeitos de cometer o crime foram informadas e buscas foram iniciadas para tentar localizar a dupla. O tenente informou, ainda, que o crime tem característica de execução e a motivação será investigada pela Polícia Civil. Após a perícia no corpo da vítima, o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) informou que o sargento foi atingido por 14 tiros na cabeça, costa e tórax. O corpo do policial foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).