Ex-policial envolvido na morte de George Floyd é libertado sob fiança

Mundo – Thomas Lane, um dos quatro ex-policiais envolvidos na morte de George Floyd, foi libertado da prisão de Hennepin, Minnesota (EUA), depois de ter pago fiança, segundo o site da prisão.

De acordo com seu advogado, Lane, de 37 anos, estava em serviço há quatro dias quando ajudou Derek Chauvin a conter George Floyd. Questionado sobre como seu cliente poderia aguardar e assistir por quase nove minutos, Earl Gray disse:

“Ele não ficou parado olhando. Ele estava segurando as pernas porque o cara estava resistindo no começo. Agora, quando ele está segurando as pernas, ele diz a Chauvin, bem, devemos virá-lo? Porque ele diz que não consegue respirar. Chauvin disse que não.”

Os policiais Chauvin, Lane, J. Alexander Kueng e Tou Thao responderam à um chamado de denúncia sobre uma nota falsificada de US$ 20 no dia 25 de maio, quando detiveram Floyd, que morreu sob custódia.

Os quatro policiais foram demitidos e agora estão enfrentando acusações de homicídio.

Chauvin, 44 anos, foi alvo na última quarta-feira (3) de uma nova acusação de assassinato em segundo grau (homicídio doloso, mas não premeditado).

Kueng, Thao e Lane foram acusados de ajudar e favorecer o assassinato.