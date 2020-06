Invasor queria ver a aniversariante Renata Vasconcellos, diz Bonner

Brasil – O homem que invadiu a sede da TV Globo nesta quarta-feira (10/6) e fez a repórter Marina Araújo refém, praticou o ataque pois queria ver a jornalista Renata Vasconcellos, que faz aniversário hoje. A informação foi dada por Willian Bonner, que encerrou a edição do Jornal Nacional desta quarta-feira, ao lado de Renata, para explicar o que aconteceu e tranquilizar a todos. A apresentadora está completando 48 anos.

Os apresentadores parabenizaram a ação da polícia e informaram que, apesar do susto, as duas jornalistas estão bem e não houve nenhum ferido. “Ao longo da tarde, a notícia correu e recebemos muitas manifestações de apoio. Agradecemos a todas as mensagens. Foi um susto enorme, mas nós recebemos aqui na redação as duas colegas sãs e salvas, e agradecemos também a ação impecável da PM na proteção delas.”, disse Bonner. Renata encerrou o jornal fazendo um apelo de paz ao público.”É isso. Vida que segue. Desejo a todos paz. Boa noite!”.

Mais cedo, Renata Vasconcellos usou o Instagram para postar celebrar o aniversário, ao lado da irmã gêmea: “Viva a vida”, escreveu.

O ataque

Nas imagens, é possível ver Marina, em pânico, correndo para longe do suspeito assim que é libertada. A jornalista prestou depoimento nesta tarde. Em nota, a Globo disse que ela passa bem e classificou o autor do ataque como alguém com “distúrbios mentais”.