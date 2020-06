Repórter da Globo é mantida refém após homem armado invadir emissora

A repórter da TV Globo, Marina Araújo, foi mantida refém após um homem armado com uma faca invadir a sede da emissora, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, 10.

O homem, que ainda não teve a identidade revelada, teria entrado no prédio pulando as catracas e com uma faca fez a repórter Marina Araújo refém, alegando que queria ver a apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos.

De acordo com o jornalista Leo Dias, o homem também segurava uma Bíblia. O criminoso não conseguiu o que queria. A Polícia foi acionada e negociou com ele, que se entregou. A emissora ainda não se manifestou sobre o assunto.