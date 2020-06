Fundação Alfredo da Matta recebe mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares

A Fundação Alfredo da Matta (Fuam) foi beneficiada com três emendas parlamentares que perfazem um total aproximado de R$ 2,3 milhões. Os recursos financeiros serão destinados a ações previstas em projetos elaborados pela direção, com base em necessidades que vão desde a compra de medicamentos e ações de combate à hanseníase até o custeio de demandas para sustentação das atividades da Fundação, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

A Fuam é especializada em Dermatologia e Venereologia, sendo um centro de referência local, nacional e internacional em suas áreas de atuação. Além disso, tem forte atuação no campo do ensino, da pesquisa e da extensão. Com seus 298 servidores, presta assistência para cerca de 500 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por dia, mantendo com excelência um curso de mestrado e a residência médica em Dermatologia.

“Somos referência em nosso campo de atuação, tanto que a Fuam é procurada em todos os níveis técnicos e científicos para preparar e especializar profissionais para buscar, diagnosticar, tratar e acompanhar doenças e agravos nas áreas da dermatologia e das Doenças Sexualmente Transmissíveis”, explica o diretor-presidente da Fundação, Ronaldo Amazonas.

No ano passado, a Fuam colocou em prática o Projeto Apeli para enfrentamento à hanseníase, com atuação prevista em todo o estado. A iniciativa sensibilizou parlamentares, que também tiveram a oportunidade de visitar e conhecer outras ações desenvolvidas pela instituição. A confiança no trabalho desenvolvido pela Fuam levou as autoridades a se comprometerem a destinar recursos federais para aplicação nas ações de saúde da fundação.