PC Siqueira se pronuncia após polêmica com mensagens íntimas

Entretenimento – PC Siqueira se pronunciou, nesta quinta-feira (11), após ter uma suposta conversa íntima exposta por uma conta no Twitter.

Por meio das redes sociais, o youtuber disse que o vídeo divulgado das supostas mensagens dele falando sobre uma criança de 6 anos havia sido adulterado.

“Ontem (quarta-feira), fui pego de surpresa ao ver meu nome sendo utilizado por uma articulação criminosa, que tentou me acusar de algo terrível, que jamais cometi ou cometeria. Confesso que fiquei chocado, atordoado e passei por um dos piores momentos da minha vida. Ninguém imagina um dia ver seu próprio nome envolvido com um crime abominável”, falou, antes de contextualizar a situação na qual estava envolvido.

Siqueira contou que recebeu diversos xingamentos depois que a gravação foi publicada. “Recebi uma série de mensagens, acusações, xingamentos, minha família foi atingida, meu psicológico enormemente abalado”, revelou.

Além disso, ele chamou atenção para o fato de que o vídeo demora mais de um minuto e meio para mudar de horário. Isso, para ele, indica que a gravação foi editada e é falsa.

“Se formos prestar atenção nesse video asqueroso, ele leva 1 minuto e 31 segundos para o relógio do celular mudar! Nem esse cuidado os falsificadores tiveram. Além disso, o símbolo de verificação tem um espaçamento diferente do verdadeiro. Está tudo ali, pra quem quiser ver. A operadora da suposta linha do video é pré-paga dos Estados Unidos. O celular é um samsung e está gravando a tela de um iphone”, exclamou.

Por causa dessas acusações, PC Siqueira se tornou um dos assuntos mais falados nas redes sociais. Os fãs, inclusive, estavam cobrando uma posição dele.