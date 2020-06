Bolsonarista se revolta com ato em Brasília e agride MBL

Brasil – Uma mulher apoiadora do presidente Jair Bolsonaro se irritou com um carro de som do MBL que ironizava da relação do ex-capitão com o bloco parlamentar do centrão. O episódio ocorreu em Brasília nesta sexta-feira (12).

“O MBL realiza neste momento um protesto contra o loteamento ao centrão usando o dia dos namorados de tema. Ao pararmos na frente do Planalto, uma bolsonarista agride nossos membros com uma bandeira”, escreveu o MBL ao compartilhar a gravação.

A mulher aparece dando bandeiradas e gritando “sai daqui, você não vai falar do meu presidente”.

O ato aconteceu dois dias após a recriação do Ministério das Comunicações, que passou a acomodar o deputado federal Fábio Faria (PSD-RN), integrante do centrão e genro do empresário Silvio Santos.